Медики назвали причину, по которой нельзя пить воду во время еды

Исследователи из Южной Америки обследовали 35 человек и доказали, что, если пить воду после еды, уровень сахара в крови увеличивается. Еще больше это ощущается, если запивать водой пищу. Об этом сообщает Newsyou.

Ученые анализировали уровень сахара в организме людей, которые ели люди пончики. Участников эксперимента разделили на три группы: они пили перед едой, во время и после.

Употребляемая с пищей вода приводит к повышению уровня сахара в организме. Вода после еды ненамного повышает уровень сахара. Самый низкий уровень сахара зафиксировали у тех, кто пил воду перед едой, передает mignews.