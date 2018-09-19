Стало известно, как воспитывают детей Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям пытаются сделать все возможное, чтобы у принцессы Шарлотты, принцев Джорджа и Луи было нормальное детство. Об этом сообщил близкий к королевской семье источник, передает Us Weekly.

С начала сентября принца Джорджа в школу отвозит мама или папа. Принцессу Шарлотту, садик которой находится в пешей доступности от дома, также отводит туда кто-то из родителей. Они могли бы воспользоваться услугами персонала Кенсингтонского дворца, однако не хотят, чтобы дети чувствовали себя не такими, как все, пишет MIGnews.

Источник указал, что когда в дом королевской семьи приходят гости, принцесса Шарлотта превращается в настоящую маленькую хозяйку.

"Она подходит к гостям и спрашивает, не желают ли они чашечку кофе или чая, угощает их сладостями", - поделился он.