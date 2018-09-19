В Бухаресте проходит саммит "Инициатива трех морей"

Диверсификация источников энергоресурсов поможет Европе вернуть независимость от России. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри, выступая на саммите "Инициативы трех морей", который проходит в Бухаресте.

"Энергоресурсы не должны использоваться как средство политического давления или угрозы национальной безопасности. Это особенно актуально для Центральной и Восточной Европы", - сказал министр энергетики США Рик Перри.

По утверждениям Перри, после аннексии Крыма зависимость европейских стран от российского газа выросла с 30 до 40 процентов. Возможности изменения ситуации в Румынии обсуждали представители 12 стран.

"Одна из целей "Инициативы трех морей" - укрепление трансатлантического сотрудничества через проекты в области транспорта и энергетической инфраструктуры", - отметила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Важность поддержки США отметил и президент Румынии.

"Экономическое присутствие США в этом регионе является катализатором сотрудничества", - отметил президент Клаус Йоханнис.

Идея платформы "Инициатива трех морей" принадлежит Хорватии. Она объединила страны Центральной и Восточной Европы.