Более 50 студентов педагогического колледжа будут приняты на работу в столичные детсады

54 студентов, обучающихся на последнем курсе в колледже им. Алексея Матеевича, будут приняты на работу на определенный срок в дошкольные учреждения столицы. Об этом заявило Министерство образования, культуры и исследований.

Данный вопрос обсуждался на заседании, организованном Главным управлением образования, молодежи и спорта (ГУОМС) мун. Кишинев, передает Молдпрес.

Студенты будут приняты на работу до 31 мая 2019 г. Помимо стипендий они будут получать и зарплату. Вместе с тем, после окончания учебы, выпускники колледжей смогут устроиться на работу в качестве молодых специалистов в детских садах.

В ходе обсуждений, начальник Департамента профессионально-технического образования Сильвиу Гынку отметила, что и учащихся Профессиональной школы №2 призывают устроиться на работу в качестве поваров в детсадах столицы.

По данным, предоставленным ГУОМС Кишинэу, в текущем учебном году в учреждениях раннего образования мун. Кишинэу не хватает воспитателей - 387, помощников воспитателей и нянь - 182, поваров - 74 и посудомойщиц - 40.