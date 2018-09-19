В австралийском отеле произошло массовое химическое отравление

В Сиднее по меньшей мере 32 человека отравились химикатами в отеле Pullman Sydney Hyde Park Hotel. Об этом в среду, 19 сентября, сообщает агенство Синьхуа.

Отмечается, что восемь из пострадавших были госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь на месте, пишет Корреспондент.

о словам сотрудника скорой помощи, люди внутри отеля почувствовали "раздражение глаз и проблемы с дыханием". После этого в здании возникла паника. К настоящему времени медики осмотрели всех пострадавших и оценивают их состояние как стабильное.

Позже выяснилось, что в бассейне гостиницы проводились строительные работы, в результате которых произошла утечка в вентиляцию паров химических веществ - предположительно, смеси хлора и соляной кислоты.

После того, как сотрудники и постояльцы отеля почувствовали подозрительный запах, на место прибыли четыре пожарные машины с 16 сотрудниками противопожарной службы. Специалисты осматривают 20-22 этажи здания.

В настоящее время полиция оцепила отель и просит пешеходов и автомобилистов избегать нахождения на прилегающей территории, однако, как сообщают представители властей, угрозы здоровью людей нет.