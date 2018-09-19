Умер сценарист "Альфа" и "Улицы Сезам"

Сценарист и продюсер сериала «Альф» Тад Мамфорд скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщил его двоюродный брат Джон Симс, передает The Hollywood Reporter.

Мамфорд ушел из жизни в городе Силвер Спринг, штат Мэриленд. Причина смерти пока не раскрывается, пишет lenta.ru.

Кинематографист был четыре раза номинирован на телевизионную премию "Эмми". В 1973-м он получил награду за образовательную детскую передачу "Электрическая компания".

Помимо "Альфа" и "Электрической компании" Мамфорд работал над такими шоу, как "Военно-полевой госпиталь", "Полиция Нью-Йорка", "Улица Сезам", "Шоу Косби" и "Умная собачка Блу".