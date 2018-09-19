Президент подписал указ об отставке министров Волконовича и Чеботарь

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил сегодня, что подписал указы об отставке министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконовича и министра здравоохранения, труда и соцзащиты Светланы Чеботарь.

В сообщении, размещенном в социальной сети, Игорь Додон отмечает, что за год и девять месяцев своего мандата он отправил в отставку 17 министров действующего правительства, передает Молдпрес.

Вчера, лидер ДПМ Влад Плахотнюк объявил об отставке двух министров из действующего правительства - сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также здравоохранения, труда и соцзащиты.

"Люди, которые занимали эти должности, работали серьезно и выполняли свой долг, однако граждане хотят более быстрых результатов и более эффективного взаимодействия. Кроме того, в данных двух областях будут начаты масштабные проекты, необходим более смелый подход", - сказал Плахотнюк.

Глава демократов подчеркнул, что на должности, которые ранее занимали Ливиу Волконович и Светлана Чеботарь, формирование, которым он руководит, предложило кандидатуры Сильвии Раду и Николае Чубука. Таким образом, Сильвия Раду возглавит Минздрав, а Ноколае Чубук – Минсельхоз.

Министры Светлана Чеботарь и Ливиу Волконович стали министрами 10 января 2018 года.