Взрыв газа в школе в румынском уезде Тыргу-Муреш: 70 человек эвакуировали, двое пострадали

Два человека пострадали, более 70 были эвакуированы из школы в селе Войничень румынского уезда Тыргу-Муреш после взрыва газа, передает в среду агентство Mediafax со ссылкой на спасателей.

"Взрыв произошел в среду утром в школе в Войничень, уезда Муреш. Женщина и ребенок попали в больницу с ожогами. Из школы эвакуировали 70 учеников и 7 учителей. Пожара за взрывом не последовало", — говорится в сообщении агентства.

По предварительным данным, взрыв произошел, когда работающая в школе уборщица попыталась затопить печь. Она получила ожоги лица второй степени. Также пострадал 14-летний школьник, у него ожоги первой степени. Оба пострадавших находятся под наблюдением врачей, передает РИА Новости.







