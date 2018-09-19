Патриарх Московский Кирилл посетит в Молдову в конце октября

Патриарх Московский Кирилл приедет в Молдову в конце октября. Как заявили в молдавской митрополии, патриарх побывает в Комрате и Бельцах, а перед отъездом проведет службу в столичном кафедральном соборе.

"Это строго пастырский визит - увидеться с прихожанами, провести службы и благодарственные молебны. Возможно, он посетит медицинские учреждения. Также запланированы встречи с молодыми служителями церкви, с христианскими семьями. Он побеседует с представителями разных социальных слоев", - сказал секретарь Митрополии Молдовы Вадим Кейбаш.

Подготовка к визиту уже началась, представители московской патриархии приезжали в Бельцы.

Последний раз Патриарх Кирилл приезжал в Молдову в 2013 году. Тот визит продолжался три дня.