В полицейский участок Эйвона и Сомерсета обратился мужчина с необычной проблемой. По словам местного жителя, он обнаружил своего кота, мирно спящего в доме, рядом со сданным пакетом. В "подарке", который животное притащило в дом, оказались свертки с белым и сиреневым порошком, пишет Корреспондент.

По предварительным предположениям, содержимое является крэк-кокаином и героином стоимостью сотни фунтов.

Работники полиции сообщили, что шокированный владелец кота-наркодилера сразу обратился в органы. По делу пока никого не задерживали, а находку отправили на экспертизу.

Look what the cat dragged in