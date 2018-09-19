Названы сроки наступления глобального финансового кризиса

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио предсказал наступление нового финансового кризиса. По его словам, он может случиться уже в ближайшие два года.

Далио пояснил, что в каждом экономическом цикле существует период, когда процентные ставки находятся на самом низком уровне. При этом долги наращиваются для увеличения производственных доходов, а стоимость активов увеличивается. Далее происходит ужесточение монетарной политики, что в итоге приводит к падению спроса, после чего, по его словам, экономика входит в депрессию. пишет Известия.ru.

Миллиардер отметил, что сейчас наблюдается высокая стоимость активов, а также низкие процентные ставки и начавшееся ужесточение монетарной политики. По его словам, ситуация очень похожа на время начала Великой депрессии в США в 1937 году.

«Сейчас мы находимся в ситуации усиливающегося разрыва между богатыми и бедными, что приводит к появлению популизма», — добавил он, передает Business Insider.