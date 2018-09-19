Ксения Собчак ждет второго ребенка

Телеведущая Ксения Собчак ждет второго ребенка. Об этом журналистам сообщил ее официальный представитель Кирилл Суханов.

«Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка», — сказал Суханов порталу Super.ru 19 сентября, комментируя ранее появившиеся слухи.

Он добавил, что сейчас срок беременности ранний. От дальнейших комментариев представитель телеведущей отказался, уточняет Известия.ru со ссылкой на «Федеральное агентство новостей».

Первый ребенок в семье Собчак и актера Максима Виторгана родился в подмосковном госпитале «Лапино» в ноябре 2016 года. Мальчика назвали Платоном.