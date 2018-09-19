Голос Бузовой без фонограммы шокировал фанатов

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала видеозапись, на которой она исполняет песню «Мало половин» без фонограммы. Ролик вызвал бурную реакцию среди пользователей Сети.

На этот раз пользователи не стали критиковать вокальные данные певицы. Напротив, многие были шокированы и отметили, что она «распелась» и значительно улучшила мастерство в столь непростом для нее деле, передает Известия.ru.

«Я еще ни разу не слышала, как Вы поете, только читала негативные отзывы. Но теперь понятно, что это — зависть и злость у людей», — написала пользователь с ником @sokolova9611.

Многие отмечали, что теперь им будет не стыдно признаваться, что они любят творчество Ольги Бузовой. Однако нашлись и те, кто не поверил в подлинность ролика или раскритиковал голос певицы.

«Песня наложена, так как даже ветерка не слышно», — написала @alina_podobina27.

«Люди, опомнитесь, вы только послушайте. Это монотонное непопадание в ноты, окончание практически каждого слова мимо нот. И это вы называете «великолепно»?» — прокомментировал ролик @andery_aristov, добавив, что хорошим певцом считает только Филиппа Киркорова и нескольких других российских артистов.