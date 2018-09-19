В Парканах выявлено несколько случаев пастереллёза у свиней

В одном из подсобных хозяйств Паркан выявлено несколько случаев пастереллёза у свиней. Это опасное инфекционное заболевание, которое поражает лёгкие. Инфекцией может заразиться и человек. В селе объявлен карантин на 40 дней.

Перевозить свиней, продавать и сдавать их на убой запрещено. Мера вынужденная, говорят специалисты, и необходима для локализации и уничтожения инфекции, сообщает novostipmr.com.

«На сегодняшний день ситуация контролируемая. Ветеринарная служба делает все необходимое, чтобы в ближайшее время село полностью открыть», - заявил директор Республиканского центра ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия Олег Карпинский.

Для пастереллёза характерны температура выше 40 градусов, угнетенное состояние, отказ от воды и еды. Заболевание, в отличие от африканской чумы свиней, успешно лечится, главное, вовремя обращаться к ветеринарному врачу.

Специалисты отмечают, что африканской чумы свиней в Приднестровье по-прежнему нет. Однако в соседних странах ситуация остаётся сложной. С начала года в Молдове зарегистрированы вспышки заболевания в Каушанах, Чадыр-Лунге, Новых Аненах. Активные очаги чумы - в Кагульском районе, Джурджулештах и Вулканештах. Вирус поразил и Украину. С начала года там зарегистрировали около 100 новых случаев болезни.

Сейчас ввоз свинины из соседних стран в Приднестровье запрещен. В целях профилактики наши специалисты регулярно проводят учения по ликвидации этого заболевания.