Оказавшееся собакой мохнатое существо поразило пользователей Сети

В польском городе Лодзь зоозащитники обнаружили собаку, полностью покрытую мехом и колтунами. Владелец питомца страдал от алкогольной зависимости и перестал ухаживать за своим любимцем. В итоге пес так оброс, что практически ничего не видел и даже не мог ходить.

Активисты отвезли животное в приют и состригли с него почти 2 кг шерсти, что было равно весу самого пса. Спасенную собаку назвали Farciarz, что в переводе с польского языка означает «счастливчик», передает Известия.ru.

Сейчас полицейские ищут бывшего владельца животного, которого хотят привлечь к ответственности за жестокое обращение с питомцем.

«Это действительно была собака?» — удивился один из комментаторов в Twitter.

«Пусть людей, которые спасают животных, будет как можно больше. В современном мире такое просто не должно происходить», — добавил другой пользователь.