Активисты отвезли животное в приют и состригли с него почти 2 кг шерсти, что было равно весу самого пса. Спасенную собаку назвали Farciarz, что в переводе с польского языка означает «счастливчик», передает Известия.ru.

Сейчас полицейские ищут бывшего владельца животного, которого хотят привлечь к ответственности за жестокое обращение с питомцем.

«Это действительно была собака?» — удивился один из комментаторов в Twitter.

«Пусть людей, которые спасают животных, будет как можно больше. В современном мире такое просто не должно происходить», — добавил другой пользователь.

Dreadlocked dog is saved after being abandoned and becoming so matted he could barely walk https://t.co/RUIFtbbqbE pic.twitter.com/o6BVNfdAKU