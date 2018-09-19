Ученые заявили о приближении климатической катастрофы

Таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода уменьшили эмиссионный бюджет углекислого газа почти до нуля. В результате возрастают риски климатической катастрофы из-за превышения допустимых объемов парниковых газов. К такому выводу пришла группа международных ученых из Германии, Франции, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

Исследование специалистов опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Эмиссионный бюджет углекислого газа –– допустимое количество выбросов за определенный период, которое не грозит превысить уровень глобального потепления, пишет Известия.ru.

Согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, для предотвращения катастрофических изменений климата, рост глобальной средней температуры не должен превышать 1,5 градуса.

Для этого эмиссионный бюджет не должен превышать 550 гигатонн CO2. При сохранении текущего уровня эмиссии он будет исчерпан примерно через шесть лет.

Ученые проанализировали влияние выбросов углекислого газа и метана из-за таяния вечной мерзлоты и пришли к выводу, что эмиссионный бюджет может снизиться от 30 до 100 гигатонн, а температура повысится на 1,5–2 градуса.

При этом Парижское соглашение предусматривает временное повышение установленных лимитов до 2,5 градуса и снижения бюджета на 16%. Однако ученые отмечают высокий риск допустимости повышения лимитов. По их словам, это приведет к необратимым последствиям.