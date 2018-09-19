Таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода уменьшили эмиссионный бюджет углекислого газа почти до нуля. В результате возрастают риски климатической катастрофы из-за превышения допустимых объемов парниковых газов. К такому выводу пришла группа международных ученых из Германии, Франции, Австрии, Швейцарии и Великобритании.
Исследование специалистов опубликовано в журнале Nature Geoscience.
Эмиссионный бюджет углекислого газа –– допустимое количество выбросов за определенный период, которое не грозит превысить уровень глобального потепления, пишет Известия.ru.
Согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, для предотвращения катастрофических изменений климата, рост глобальной средней температуры не должен превышать 1,5 градуса.
Для этого эмиссионный бюджет не должен превышать 550 гигатонн CO2. При сохранении текущего уровня эмиссии он будет исчерпан примерно через шесть лет.
Ученые проанализировали влияние выбросов углекислого газа и метана из-за таяния вечной мерзлоты и пришли к выводу, что эмиссионный бюджет может снизиться от 30 до 100 гигатонн, а температура повысится на 1,5–2 градуса.
При этом Парижское соглашение предусматривает временное повышение установленных лимитов до 2,5 градуса и снижения бюджета на 16%. Однако ученые отмечают высокий риск допустимости повышения лимитов. По их словам, это приведет к необратимым последствиям.
Комментарии
- Психиатры назвали три признака начинающейся депрессии
- Ученые посоветовали есть мясо для похудения
- Медики назвали причину, по которой нельзя пить воду во время еды
- Ученые выяснили причину гибели древних обществ
- Американские ученые описали новые типы личности
- У комаров обнаружились вкусовые предпочтения
- Ученые нашли неожиданные признаки древней разрушительной катастрофы
- Психологи выявили у людей склонность к занижению самооценки при знакомстве
- Ученые объяснили феномен "колодца Тора"
- Ученые нашли неожиданную причину ожирения
- Психиатры назвали три признака начинающейся депрессии
- Звезда "Игры престолов" нашла брата-близнеца в Ирландии
- В Одессе от ожогов медуз пострадали более 500 отдыхающих
- СМИ узнали о планах Анджелины Джоли выйти замуж
- В Индии мусульман будут наказывать за "мгновенный развод"
- Потасовка на троллейбусной остановке в столице попала на видео
- Обнаружено 90% денег, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-а
- В Мексике возле жилых домов нашли грузовик с 157 трупами
- Под старым театром нашли "горшочек с золотом" на миллион евро
- В Таиланде смартфон в кармане полицейского остановил пулю в перестрелке
- Плахотнюк объявил о кадровых перестановках в правительстве: нынешний кабмин сделал много хорошего, но есть области, где ожидания людей намного больше
- Житель села Трифешть прокомментировал побег супруги с деньгами из тайника
- "Далеко пойдет": честный ответ школьника поразил пользователей Сети
- Плахотнюк отвечает на критику оппозиции: сильные подвергаются нападкам, а некоторые хотят на этом построить политическую карьеру
- Налоговая служба проверила парикмахеров и косметологов: нарушители были оштрафованы на 376 тысяч леев
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День придаст решимости Вашим действиям. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com