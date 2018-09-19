Впервые яблоки из Молдовы будут экспортировать в Индию

Впервые молдавские яблоки будут экспортироваться на один из самых крупных рынков мира - в Индию. Индийская сторона уже утвердила фитосанитарные требования импорта, и в ближайшее время будут выбраны экспортер из Республики Молдова и импортер из Индии для поставки первой пробной партии.

Кроме того, экспорт молдавских яблок в ближайшее время начнется и в Израиль. Пробная партия в 100 кг будет поставлена для проведения соответствующих проверок. Ранее власти объявили, что, начиная с 1 октября, сливы из Республики Молдова будут экспортировать в Канаду. "Акцент нужно поставить на экспорт продукции с высокой надбавочной стоимостью. Нас нужно проанализировать барьеры, которые мы намерены преодолеть для выхода на другие рынки, мы должны быть более настойчивы, и нам необходимо выбирать свободные нишы, переориентируясь на новые интересные рынки", - заявил премьер-министр Павел Филип, которого цитирует пресс-служба правительства. Свежие фрукты и овощи из Республики Молдова поставляются ежегодно в примерно 80 стран. Виноград из нашей страны экспортируют в 20 стран мира, а сливы - в 16 стран. Наибольшее количество молдавской продукции поступает на рынки Европейского союза, а значительный рост поставок наблюдается в Германии, Италии, Португалии, страны Балтии, в Чехии, Боснии и Герцеговине и в Румынии. Для того, чтобы молдавская продукция могла и дальше экспортироваться на рынки мира, власти продолжают вести усиленный диалог с разными странами, которые представляют потенциал для молдавских производителей. На данный момент рассматривается возможность экспорта местной продукции во Вьетнам, Египет, Катар, Бангладеш и в Индонезию.

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