Sony объявила о переиздании первой PlayStation

Компания Sony объявила о переиздании первой консоли PlayStation. Соответствующий ролик был опубликован на ее YouTube-канале.

Выполнена приставка будет в стиле первой Sony PlayStation 1994 года. При этом она уменьшится в два раза и не получит поддержку дисков, пишет Корреспондент.

В память приставки производитель загрузит 20 игр, в числе которых будут Final Fantasy VII, Jumping Flash, Tekken 3, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4 и другие.

Увеличить коллекцию игр пользователь не сможет. В комплект с приставкой также войдут провод USB для подключения к питанию, HDMI-кабель и два геймпада.

В Европе продажи приставки намечены на 3 декабря. Стоимость ее составит 100 долларов.