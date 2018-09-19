В Индии мусульман будут наказывать за "мгновенный развод"

Правительство Индии в среду одобрило указ, определяющий мусульманскую практику "мгновенного развода" ("тройной талак") как наказуемое правонарушение, сообщает издание Times of India со ссылкой на министра юстиции страны Шанкара Прасада.

"Тройной талак" дает мужчине возможность после трехкратного произнесения слова "талак" (по-арабски "развод") без формальных процедур расторгнуть брак со своей супругой. Данная практика была признана незаконной по решению Верховного суда Индии в августе прошлого года из-за противоречия главным принципам ислама и статье 14 конституции страны, гарантирующей равноправие граждан, пишет РИА Новости.

По словам министра, несмотря на запрет, многие по-прежнему продолжали практиковать "тройной талак".

"Я еще раз обращусь к Соне (Соня Ганди — лидер Индийского национального конгресса — ред.), что этот указ принят в интересах страны для того, чтобы установить гендерное равноправие", — заявил Прасад, отметив, что считает данную практику "варварской и бесчеловечной".

Как отмечает издание, указ был принят после неудачной попытки правительства провести его через парламент. Законопроект, предполагающий введение уголовного наказания за "тройной талак", был одобрен нижней палатой (Лок сабхой) еще зимой, но позже "застрял" в Раджья сабхе — верхней палате парламента.

"Тройной талак" запрещен во многих исламских странах, а местные богословы ставят под сомнение допустимость "мгновенного развода". Тем не менее, до недавнего времени мусульмане Индии активно использовали эту практику. Кроме того, с развитием современных технологий разводиться стало еще проще. Известны случаи, когда мужья уведомляли своих супруг о разводе через SMS или при помощи любого другого мобильного сервиса.