Психиатры назвали три признака начинающейся депрессии

Депрессия стала темой обсуждения на круглом столе газеты «Известия». Специалисты назвали три признаки недуга. Первым «звоночком» непростого душевного состояния являются вегетативные расстройства.

«Если человек просыпается в пять часов утра и у него в груди колошматит сердце, рот пересох, если у него проблемы со стулом и при этом он испытывает острую беспричинную тревогу — это первый признак [депрессии]», — заявил заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Шмилович.

Если у человека наблюдаются постоянные перепады настроения, то впору говорить о депрессии. Можно проснуться в плохом состоянии, а к вечеру почувствовать себя лучше. Такую изменчивость чаще всего можно наблюдать весной и осенью, передает 360tv.

Третьим признаком начинающей депрессии становятся снижение или утрата чувства удовольствия. Это сопровождается отсутствием мотивации и потерей радости. Обычно у подростков эти симптомы выражаются в резком исчезновении интереса к ранее любимым делам или замкнутостью.

Школьник с неохотой начинает ходить в школу, даже если никаких конфликтов у нас там нет.

«Если он до этого бегал на кружки и секции, а сейчас отказывается куда-то выходить, если вы видите у него нарушения сна, если вы замечаете на его теле порезы… То все это — очень серьезный повод для родителей насторожиться и попробовать разговорить ребенка», — уточнила заместитель директора Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой Анна Басова.

Эксперты отметили, что у детей депрессия может выражаться в постоянных жалобах на боль в теле или капризным поведением.