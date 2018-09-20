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ВОЗ назвала самую опасную инфекцию
// фото: РИА Новости / Сергей Пятаков
10:56, 20 Sep 2018
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Всемирная организация здравоохранения назвала туберкулез самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире и призвала принять срочные меры для противодействия ему, соответствующий отчет опубликован на сайте ВОЗ.

Как заявили в организации, несмотря на глобальные усилия по предупреждению распространения болезни, только в 2017 году туберкулезом заразились десять миллионов человек и умерли от него 1,6 миллиона человек.

При этом ВОЗ напомнила, что благодаря совместным усилиям мировому сообществу с 2000 года удалось предотвратить смерть от этого заболевания 54 миллионов человек, а количество новых случаев заражения ежегодно сокращается на 2%.

По оценкам ВОЗ, в государствах с низкими и средними доходами на профилактику и лечение туберкулеза только в этом году не хватает 3,5 миллиарда долларов, при том что данная сумма может вырасти почти вдвое до 2022 года, если вовремя не принять меры, передает РИА Новости.

По мнению представителей ВОЗ, проблемой является и тот факт, что все большее число людей в мире заболевают резистентной формой туберкулеза, когда болезнь не реагирует на рифампицин, который является основным противотуберкулезным препаратом.

Эксперты ВОЗ также предупредили, что каждый четвертый житель Земли является потенциальным носителем туберкулезной инфекции.




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