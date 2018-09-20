Небольшие сдвиги оси Земли, открытые несколько десятилетий назад, оказались связаны не только с завершением оледенения, но и движением потоков мантии и перераспределением массы воды в океанах. К такому выводу пришли геологи из НАСА, опубликовавшие статью в журнале Earth and Planetary Science Letters.
"Традиционно считается, что только завершение ледникового периода было главной причиной недавних смещений оси Земли. Мы создали компьютерную модель этого процесса и выяснили, что существует не один, а сразу три набора факторов", — заявил Сурендра Адхикари (Surendra Adhikari) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).
Земля, в отличие от большинства планет Солнечной системы, обладает относительно стабильной осью. Благодаря гравитационному взаимодействию нашей планеты и Луны положение оси практически не менялось в последние несколько миллиардов лет, тогда как оси Марса, Урана и некоторых крупных лун планет-гигантов сдвигались на десятки градусов.
Адхикари и его коллеги создали компьютерную модель недр Земли, учитывающую, как различные процессы в литосфере и гидросфере влияют на положение оси, и выяснили, что на долю "наследия оледенения" приходится лишь треть от всех ее смещений. Ученые обратили внимание на то, что распределение материи внутри нашей планеты зависит не только от того, как сильно на ее поверхность давит ледовая шапка и где она расположена, но и от того, как двигаются потоки мантии в глубинных слоях недр, а также от распределения воды по океанам, рекам и почве.
Объединив данные сейсмических замеров, климатических спутников и прочих систем наблюдений за работой недр, геологи просчитали, как эти факторы влияют на движение оси. К их удивлению, оказалось, что влияние сравнительно равное и каждый из факторов объясняет сдвиги примерно на треть. В частности, ученые нашли свидетельства того, что осушение почв в США и Индии в середине прошлого века повлияло на положение оси Земли не меньше, чем отступление льдов северной полярной шапки и таяние Гренландии.
Все эти процессы, как отмечает Адхикари, следует учитывать при составлении климатических прогнозов и оценке того, как глобальное потепление и отступление ледников могут повлиять на облик планеты и ее жизнь в ближайшем будущем.
Комментарии
- ВОЗ назвала самую опасную инфекцию
- В "натуральном" йогурте оказалось больше сахара, чем в газировке
- Ученые успешно испытали вакцину от анорексии
- Психиатры назвали три признака начинающейся депрессии
- Ученые заявили о приближении климатической катастрофы
- Ученые посоветовали есть мясо для похудения
- Медики назвали причину, по которой нельзя пить воду во время еды
- Ученые выяснили причину гибели древних обществ
- Американские ученые описали новые типы личности
- У комаров обнаружились вкусовые предпочтения
- Сару Джессику Паркер обвинили в краже ювелирных украшений
- Во Франции групповое изнасилование транслировали в Snapchat
- Сотни слонов пришли почтить память погибшего вожака
- Названы скрываемые от мужчин женские секреты
- В столице задержали торговцев героином: у них обнаружено наркотиков на 900 тысяч леев
- В Молдове ощутимо похолодает. Столбики термометров резко снизятся на 11 градусов
- Эксперты назвали лучшие романы 21 века
- Голос Бузовой без фонограммы шокировал фанатов
- Раскрыта тайна смерти великого Караваджо
- Ученые посоветовали есть мясо для похудения
- "Далеко пойдет": честный ответ школьника поразил пользователей Сети
- Плахотнюк объявил о кадровых перестановках в правительстве: нынешний кабмин сделал много хорошего, но есть области, где ожидания людей намного больше
- Плахотнюк отвечает на критику оппозиции: сильные подвергаются нападкам, а некоторые хотят на этом построить политическую карьеру
- Потасовка на троллейбусной остановке в столице попала на видео
- Налоговая служба проверила парикмахеров и косметологов: нарушители были оштрафованы на 376 тысяч леев
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День подобьет Вас на споры со старшими. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для деловых начинаний. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Возможны приятные приключения. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com