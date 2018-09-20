Ученые НАСА раскрыли секрет "качания" оси Земли

Небольшие сдвиги оси Земли, открытые несколько десятилетий назад, оказались связаны не только с завершением оледенения, но и движением потоков мантии и перераспределением массы воды в океанах. К такому выводу пришли геологи из НАСА, опубликовавшие статью в журнале Earth and Planetary Science Letters.

"Традиционно считается, что только завершение ледникового периода было главной причиной недавних смещений оси Земли. Мы создали компьютерную модель этого процесса и выяснили, что существует не один, а сразу три набора факторов", — заявил Сурендра Адхикари (Surendra Adhikari) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

Земля, в отличие от большинства планет Солнечной системы, обладает относительно стабильной осью. Благодаря гравитационному взаимодействию нашей планеты и Луны положение оси практически не менялось в последние несколько миллиардов лет, тогда как оси Марса, Урана и некоторых крупных лун планет-гигантов сдвигались на десятки градусов.

Тем не менее, как показывают наблюдения конца прошлого века, ось Земли все же немного, но сдвигается — примерно на десять сантиметров в год в сторону 74-го градуса западной долготы. Многие ученые считают, что это связано с завершением ледникового периода и изменениями в структуре ледовой шапки. Однако другие отмечают, что подобных процессов явно недостаточно для объяснения нынешней скорости смещения, передает РИА Новости

Адхикари и его коллеги создали компьютерную модель недр Земли, учитывающую, как различные процессы в литосфере и гидросфере влияют на положение оси, и выяснили, что на долю "наследия оледенения" приходится лишь треть от всех ее смещений. Ученые обратили внимание на то, что распределение материи внутри нашей планеты зависит не только от того, как сильно на ее поверхность давит ледовая шапка и где она расположена, но и от того, как двигаются потоки мантии в глубинных слоях недр, а также от распределения воды по океанам, рекам и почве.

Объединив данные сейсмических замеров, климатических спутников и прочих систем наблюдений за работой недр, геологи просчитали, как эти факторы влияют на движение оси. К их удивлению, оказалось, что влияние сравнительно равное и каждый из факторов объясняет сдвиги примерно на треть. В частности, ученые нашли свидетельства того, что осушение почв в США и Индии в середине прошлого века повлияло на положение оси Земли не меньше, чем отступление льдов северной полярной шапки и таяние Гренландии.

Все эти процессы, как отмечает Адхикари, следует учитывать при составлении климатических прогнозов и оценке того, как глобальное потепление и отступление ледников могут повлиять на облик планеты и ее жизнь в ближайшем будущем.