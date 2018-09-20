Эксперты Университета Британской Колумбии провели тесты и выяснили, почему людям трудно выбрать активный отдых, когда есть возможность остаться дома и ничего не делать. Результаты такого исследования опубликованы в журнале Neuropsychologia.
Учёные провели тесты на 29 взрослых людях и пришли к выводу о том, что для выбора в пользу активного отдыха мозгу требуется больше усилий, чем в пользу валяния на диване, пишет life.ru.
Во время психологических тестов участники отдавали предпочтение спорту и прочим активностям. Но когда учёные наблюдали за электрической активностью лобного участка коры головного мозга, то оказалось, что мозгу требовалось намного больше ресурсов, когда люди принимали решение в пользу активного отдыха.
Как сообщают исследователи, речь идёт об участках мозга, отвечающих за здравый смысл и чувства. Когда участникам тестов приходилось принимать решение, между этими отделами начиналась "борьба".
Учёные подчёркивают, что тенденция к минимизации усилий носила ключевое значение в процессе эволюции. Экономия и сохранение физических ресурсов повышала шансы человека на выживание и репродукцию.
Один из руководителей исследования Борис Шеваль считает, что сейчас, наоборот, необходимо поощрять физическую активность, чтобы сокращать "возможности для спонтанного поведения по минимизации усилий".
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