Исследователь определил, какие водители чаще всего становятся виновниками ДТП

Люди, которые спят меньше семи часов в сутки, чаще становятся виновниками ДТП. Особенно велик риск для тех, кто спал меньше четырех часов — они становятся виновниками аварии в 15 раз чаще, чем высыпающиеся люди, говорится в исследовании, опубликованом в журнале Sleep.

Брайан Теффт из некоммерческой организации AAA Foundation for Traffic Safety, занимающейся безопасностью дорожного движения, проанализировал данные 5,7 тысячи аварий в 2005-2007 годах с участием 10,2 тысячи водителей, расследованных американским министерством транспорта для собственного исследования. В выборку попали аварии в интервале с шести утра до 23:59 с как минимум одной сильно поврежденной машиной, на которые вызвали скорую медицинскую помощь. В частности, эксперты опросили водителей, выяснив, сколько те спали в ночь перед аварией, передает nplus1.ru.

Теффт определил водителей, виноватых в авариях, опираясь на их ошибочные действия и нарушения правил, которые эксперты министерства сочли решающими для аварии (сами эксперты при этом не определяли виновников). В целом большинство водителей, как виновных, так и не виновных в своей аварии (70 и 78 процентов соответственно) сообщили, что спали от семи до девяти часов, еще 8 и 7 процентов — шесть часов.

Затем Теффт показал, что для водителя, спавшего менее четырех часов, риск попадания в аварию по собственной вине был в 15,1 раза выше, чем для водителя, проспавшего от семи до девяти часов — по оценке министерства транспорта, это сопоставимо с уровнем риска от превышения установленного лимита содержания алкоголя в крови в полтора раза. Особенно сильно такие водители рисковали попасть в аварии с одним автомобилем (то есть, к примеру, врезаться во что-либо), которые, как отмечает автор, часто приводят к травмам и смерти.

Для тех, кто спал шесть, пять и четыре часа, риск был соответственно в 1,3, 1,9 и 2,9 раза выше. Кроме того, риск стать виновником аварии повышался для тех, кто сообщал, что в предыдущие семь дней у них сменился режим работы или сна или что обычно они испытывали сонливость днем, а также для тех, кто до аварии вел машину три часа или дольше. Впрочем, стоит отметить, что из-за небольшой выборки результаты исследования следует трактовать с осторожностью.

«Заснуть за рулем — не единственный риск. Даже при бодрствовании невыспавшиеся водители больше рискуют совершить ошибки, которые могут иметь трагические последствия», — сказал Теффт, которого цитирует издательство журнала. В статье автор пишет, что это первое исследование, в котором разный уровень недостатка сна количественно связывается с риском аварийной ситуации. Он также отмечает, что Национальный фонд сна в 2015 году заключил, что за руль нельзя садиться тем, кто спал не более двух часов — возможно, считает Теффт, этот критерий нужно расширить до четырех часов сна.

Недостаток сна, помимо прочего, приводит к тому, что человек чувствует себя более одиноким и социально изолированным, причем это чувство передается и другим людям — к такому выводу пришли американские ученые, которые провели серию лабораторных и онлайн-экспериментов.