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Архивы Оруэлла включили в наследие ЮНЕСКО
// фото: BBC.com
15:18, 20 Sep 2018
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ЮНЕСКО включило личный архив английского писателя Джорджа Оруэлла в список документального наследия "Память мира".

Как сообщает The Guardian, личный архив включает дневники писателя, его журналистские и писательские записи.

В этих записях, в том числе, впервые появилась известная фраза из антиутопии "1984": "Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - это сила".

ЮНЕСКО признало, что работы Оруэлла повлияли на развитие человека и сейчас продолжают оказывать сильное воздействие на читателей. 

Сын Оруэлла сказал, что гордится достижениями своего отца, передает УНИАН.




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