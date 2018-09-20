Архивы Оруэлла включили в наследие ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включило личный архив английского писателя Джорджа Оруэлла в список документального наследия "Память мира".

Как сообщает The Guardian, личный архив включает дневники писателя, его журналистские и писательские записи.

В этих записях, в том числе, впервые появилась известная фраза из антиутопии "1984": "Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - это сила".

ЮНЕСКО признало, что работы Оруэлла повлияли на развитие человека и сейчас продолжают оказывать сильное воздействие на читателей.

Сын Оруэлла сказал, что гордится достижениями своего отца, передает УНИАН.