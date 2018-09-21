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Назван способ похудеть без спортзала и диет
// фото: Depositphotos
11:27, 21 Sep 2018
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Ученые рассказали, как поддерживать себя в форме, не изнуряя активным образом жизни и физическими нагрузками. Оказалось, что чем больше умственная нагрузка, тем больше расход энергии.

Как рассказал доцент психологии в Университете Олбани Эван Макни, мозг потребляет порядка 20% общей энергии организма, несмотря на то что его масса составляет лишь 2% от общей массы тела, передает Известия.ru.

Так, чтобы сжечь 300 калорий в день, можно просто хорошенько думать о чем-то, например, решая задачу, отмечает РЕН ТВ.

При этом математик или хирург способны сжечь на 100 калорий больше, чем человек, усиленно размышляющий перед телевизором о спортивных победах любимой команды.

К тому же этот способ похудения имеет множество и других преимуществ. Кроме сжигания жира происходит выработка эндорфинов, улучшающих обмен веществ, состояние здоровья и способствующих укреплению иммунитета.




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