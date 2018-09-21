Названы самые бесполезные медицинские процедуры

Исследователи из Университета Мэриленда в США по результатам изучения базы данных медицинских и биологических публикаций PubMed сформировали список самых бесполезных медицинских процедур.

На первом месте оказалось ультразвуковое исследование сердца, при котором датчик помещается в пищевод. В ряде случаев врачи применяют такую процедуру вместо обычной электрокардиограммы, несмотря на то, что такое исследование может нанести вред организму, пишет Известия.ru.

Ряд вопросов также вызывает использование компьютерной томографической ангиографии для изучения легочной артерии, во время которой пациент получает огромную дозу радиации. На третьем месте антирейтинга оказалось УЗИ сонной артерии и стентирование. Примерно в 9 из 10 случаях эти манипуляции проводятся напрасно. Особенно это касается хирургического вмешательства при стентировании, уточняет РЕН ТВ.



Также в списке оказалось удаление простаты при лечении рака предстательной железы. Сообщается, что 1% мужчин, у которых удалили простату, скончались от рака. Такой же процент среди тех, кто сохранил орган.