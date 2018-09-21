Во время недавних раскопок турецкие археологи обнаружили персидский дворец возрастом 2500 лет, сообщает Radio Farda. Хорошо сохранились тронный и приемный залы, а также храм огня.
Профессор Стамбульского университета Шевкет Донмез говорит: "Мы надеялись найти строения и артефакты железного века, но нашли целый дворец. Вероятно, это вторая по важности находка в Анатолии после курганов Гёктепе".
На раскопках нашли шесть колонн приемного зала и храм огня. Древние персы были зороастрийцами и считали огонь священным. В храме поддерживалось «вечное пламя».
Значительная часть современной Анатолии была завоевана императором Киром из династии Ахеменидов в 500 году до н. э. и оставалась территорией Персии (нынешний Иран) вплоть до завоеваний Александра Македонского, передает Моя планета.
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