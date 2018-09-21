Персидский дворец поразил археологов

Во время недавних раскопок турецкие археологи обнаружили персидский дворец возрастом 2500 лет, сообщает Radio Farda. Хорошо сохранились тронный и приемный залы, а также храм огня.

Профессор Стамбульского университета Шевкет Донмез говорит: "Мы надеялись найти строения и артефакты железного века, но нашли целый дворец. Вероятно, это вторая по важности находка в Анатолии после курганов Гёктепе".

На раскопках нашли шесть колонн приемного зала и храм огня. Древние персы были зороастрийцами и считали огонь священным. В храме поддерживалось «вечное пламя».

Значительная часть современной Анатолии была завоевана императором Киром из династии Ахеменидов в 500 году до н. э. и оставалась территорией Персии (нынешний Иран) вплоть до завоеваний Александра Македонского, передает Моя планета.