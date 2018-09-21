Ученые назвали самую опасную для здоровья диету

Диетологи Больницы Бригам Уоменс в Бостоне выяснили, что кетогенная диета, популярная у знаменитостей и спортсменов, не столько помогает организму, сколько увеличивает шансы на развитие серьёзных заболеваний.

В рамках исследований микрофлоры кишечника и состояния внутренних органов нескольких групп людей учёные пришли к выводу, что кетогенная низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков не только вынуждает организм использовать жиры в качестве основного источника энергии, но и "переучивает" пищеварительную систему, что в перспективе может привести к анорексии и сбоям в работе органов пищеварения, сообщает Science Alert.

Однако резкая потеря веса — не самое страшное, что может случиться. Исследователи выяснили также, что кетогенная диета способна вызывать критические колебания уровня глюкозы в крови, что может привести к развитию серьёзных заболеваний, связанных с поджелудочной железой, вплоть до диабета. Учёные отмечают, что кетогенная диета хороша, если придерживаться её в течение короткого периода времени — от двух недель до месяца, — но постоянное пребывание в "низкоуглеводном" стрессе организм может и не выдержать, пишет life.ru.