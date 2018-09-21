Ученые: Калифорнии грозит самое сильное землетрясение в истории

Учёные из Университета Массачусетс Амхерст выяснили, что вдоль разлома Сан-Андреас в Калифорнии на протяжении нескольких месяцев фиксируются тысячи подземных микротолчков, природа которых неизвестна ни сейсмологам, ни другим учёным, сообщает Science Alert.

В повышенной сейсмической активности долгое время не отмечалось ничего странного, однако "вертикальные" подземные толчки, зафиксированные в районе Долины Сан-Бернардино, ранее никогда не регистрировались учёными, пишет life.ru.

Длина трансформного разлома Сан-Андреас между тихоокеанской и североамериканской литосферными плитами составляет 1300 км. Разлом проходит вдоль всей Калифорнии и уже дважды вызывал крупные землетрясения. Учёные отмечают, что потенциальный сдвиг литосферных плит или любые другие не изученные наукой процессы движения глубоко под поверхностью могут вызвать землетрясения магнитудой от 8,0 и более.

Помимо разлома Сан-Андреас в Калифорнии обнаружена "тектоническая бомба" — разлом Хейворд, проходящий через центральные районы так называемого Bay Area — прибрежного района, в который входит один из самых красивых городов США — Сан-Франциско. Помимо "города трамваев" с лица земли при начале суперземлетрясения может исчезнуть и Лос-Анджелес.