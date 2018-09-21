Следы древнейшего предка всех животных нашли в России

Палеонтологи обнаружили самое древнее животное планеты, жившее около 558 миллионов лет назад. Это был плоский организм с ветвистой структурой, напоминающей отпечаток пальца. На его принадлежность к миру животных указали следы холестерина в окаменелостях – это органическое соединение не содержится в растениях и грибах, сообщает Science.

Морское существо, получившее название Dickinsonia, имело около 1,4 метров в длину и почти столько же – в ширину. Вероятно, это самый ранний предок нынешних млекопитающих, передает МИР24.

Он жил за 20 миллионов лет до Кембрийского взрыва – так ученые называют период, во время которого резко возросло количество ископаемых останков живых существ.

Открытие показывает, что история земной фауны гораздо длиннее, чем считалось. Интересно, что историческую находку сделал российский студент Илья Бобровский в малоизученной местности на побережье Белого моря.

Dickinsonia относится к так называемой «эдиакарской биоте» (635—542 млн лет назад). Ученые долго спорили, чем же были эти загадочные организмы – растениями, неудавшимися эволюционными «экспериментами» или все же животными. Последнее исследование может дать определенный ответ на этот вопрос.

Большинство останков «биоты» были найдены в Австралии. Но солнце и ветер за миллионы лет уничтожили все следы органики. Поэтому Илья Бобровский отправился в безлюдный уголок на северо-западе России – климатические условия позволяли надеяться на лучшую сохранность останков. И этот расчет оправдался.

Кроме того, был разработан новый подход к изучению окаменелостей – если раньше ученые рассматривали их структуру, то сейчас извлекли и проанализировали отдельные молекулы. Так и был обнаружен холестерин, перевернувший взгляды официальной науки на историю животного мира планеты.