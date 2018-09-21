Учёные из NASA запустили исследовательский зонд PMC Turbo, который с помощью шести фотокамер с высоким разрешением и нескольких датчиков собрал всю необходимую информацию о различных типах облаков, пишет Science Alert.
В течении пяти дней на высоте в 80 километров научно-исследовательский шар медленно пересёк Арктику и завершил свой путь у Западного Нунавута в Канаде. Изучение более 6 миллионов уникальных изображений позволило учёным больше узнать о самом редком типе атмосферного явления — серебристых или полярных мезосферных облаках. С помощью подробных данных, полученных с метеорологических датчиков, исследователи выяснили, что на цвет облаков (от тёмно-серого до голубоватого) влияет присутствие маленьких частичек льда, находящихся в верхних слоях атмосферы? gthtlftn life.ru.
Учёные считают, что кроме льда на цвет, форму и размер облаков влияют и другие факторы, такие как турбулентность, гравитационные волны и многие другие особенности.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
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Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Ваше настроение улучшится.
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