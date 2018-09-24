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Первые фото с астероида: два японских робота успешно приземлились на Рюгу
// фото: TWITTER/HAYABUSA2@JAXA
11:15, 24 Sep 2018
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Два японских миниробота MINERVA-II1A и MINERVA-II1B успешно приземлились на поверхность астероида Рюгу. Оба находятся в хорошем состоянии и передают с астероида фотографии и данные, сообщается на сайте японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Роботы отделились от японского космического зонда "Хаябуса-2" 21 сентября. По меньшей мере один из них сейчас движется по поверхности астероида, пишет агентство.

MINERVA-II1 - это первые в мире мобильные исследовательские роботы, которые высадились на поверхность астероида. Каждый робот весит всего один килограмм. Эти роботы впервые смогли автономно передвигаться и делать фотографии на поверхности астероида, передает ВВС.

Minerva II-1

"Я был так тронут тем, что эти маленькие самоходные аппараты успешно исследуют поверхность астероида, потому что мы не смогли этого добиться 13 лет назад. Меня особенно впечатлили изображения, сделанные с близкого расстояния на поверхности астероида", - сказал руководитель миссии проекта "Хаябуса-2" Макото Йошикава.

Всего команда зонда "Хаябуса-2" опубликовала три изображения, сделанных роботами. Изображения получились размытыми, так как одно из них робот сделал во время вращения, а другое - в момент прыжка. Кроме того, на них получились цветовые пятна из-за отражения солнечного света.

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"Хоть я и был разочарован размытым изображением, но тут важно то, что он был сделан самоходным аппаратом. Более того, фотография, сделанная в момент прыжка робота на поверхность астероида, подтвердила эффективность такого механизма движения", - сказал ответственный за проект MINERVA-II1 Тетсуо Йошимицу.

Миссия "Хаябуса-2" началась в 2014 году. Ее стоимость составляет $150 млн. Космический зонд "Хаябуса-2" летел к астероиду Рюгу три с половиной года и добрался до него в конце июня.




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