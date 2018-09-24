Первые фото с астероида: два японских робота успешно приземлились на Рюгу

Два японских миниробота MINERVA-II1A и MINERVA-II1B успешно приземлились на поверхность астероида Рюгу. Оба находятся в хорошем состоянии и передают с астероида фотографии и данные, сообщается на сайте японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Роботы отделились от японского космического зонда "Хаябуса-2" 21 сентября. По меньшей мере один из них сейчас движется по поверхности астероида, пишет агентство.

MINERVA-II1 - это первые в мире мобильные исследовательские роботы, которые высадились на поверхность астероида. Каждый робот весит всего один килограмм. Эти роботы впервые смогли автономно передвигаться и делать фотографии на поверхности астероида, передает ВВС.

"Я был так тронут тем, что эти маленькие самоходные аппараты успешно исследуют поверхность астероида, потому что мы не смогли этого добиться 13 лет назад. Меня особенно впечатлили изображения, сделанные с близкого расстояния на поверхности астероида", - сказал руководитель миссии проекта "Хаябуса-2" Макото Йошикава.

Всего команда зонда "Хаябуса-2" опубликовала три изображения, сделанных роботами. Изображения получились размытыми, так как одно из них робот сделал во время вращения, а другое - в момент прыжка. Кроме того, на них получились цветовые пятна из-за отражения солнечного света.

"Хоть я и был разочарован размытым изображением, но тут важно то, что он был сделан самоходным аппаратом. Более того, фотография, сделанная в момент прыжка робота на поверхность астероида, подтвердила эффективность такого механизма движения", - сказал ответственный за проект MINERVA-II1 Тетсуо Йошимицу.

Миссия "Хаябуса-2" началась в 2014 году. Ее стоимость составляет $150 млн. Космический зонд "Хаябуса-2" летел к астероиду Рюгу три с половиной года и добрался до него в конце июня.