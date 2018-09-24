Открытие: желудок имеет прямую связь с мозгом человека

Ученые из США сделали поразительное открытие: мозг напрямую связан с пищеварительной системой.

Открытие сделали исследователи Университета Дьюка, сообщает Science.

Установлено, что существует особый тип нейронов, входящий в состав специального особо скоростного канала передачи нервных импульсов, передает РЕН ТВ.

Ученый обнаружили, что данный вид нейронов расположен вне пределов мозга, а именно что желудочно-кишечный тракт человека имеет более чем 100 млн нервных клеток, по сути, располагая собственной нервной системой.

Как говорится в исследовании, нейроны ЖКТ по сути являются поощрительной системой, стимулирующей мотивацию и увеличивающей удовольствие от принятия пищи.

Связь ЖКТ с мозгом осуществляется очень быстро, поскольку это необходимо для быстрого реагирования организма в случае отравления. Также нейронная сеть желудка позволяет быстрее доставлять в мозг сигнал о приеме пищи для мотивации необходимых клеток и усиления степени удовольствия от еды.