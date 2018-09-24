Ученые забили тревогу из-за йогурта

Британские ученые начали бить тревогу из-за чрезмерного содержания сахара в йогурте и предлагают больше не включать его в список полезных продуктов питания.

Специалисты провели проверку более 900 сортов йогуртов, которые можно приобрести в свободной продаже. По результатам опытов оказалось, что больше всего сахара в йогуртах-десертах (в среднем 16,4 г на 100 г продукта), чуть менее — в органических йогуртах (13,1 г на 100 г), пишет Известия.ru.

При этом, как выяснили эксперты, почти два кубика рафинада растворено в 100 г детского йогурта, что совершенно не соответствует советам детских диетологов.

Как заявляют ученые, десерт подается покупателю как кисломолочный продукт, нужно его следует считать «сладкомолочным». Специалисты уверяют, что по-настоящему полезный йогурт можно сделать в домашних условиях, а для сладости добавить фруктов, отмечает РЕН ТВ.