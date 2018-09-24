Одного взгляда не хватит? Ученые посчитали, сколько времени нужно, чтобы влюбиться

Романтики говорят, что любовь с первого взгляда существует. Но ученые с этим не согласны.

Новое исследование нейробиологов показало, что для оценки привлекательности потенциального партнера нужно 303 миллисекунды: 244 для определения гендерной принадлежности и 59 — чтобы понять, нравится ли нам он или она или нет. То есть для влюбленности достаточно около трети секунды. Профессор нейробиологии Клаус-Кристиан Карбон из университета Бамберга (Германия) провел исследование, в котором студенты просматривали 100 фотографий людей, отмечая их пол и привлекательность, передает Моя планета. Профессор Карбон отметил, что оценка производилась очень быстро и основывалась на распространенных стереотипах привлекательности: «Это прозвучит несправедливо, но физическая привлекательность действительно открывает все двери в нашей жизни. Привлекательные люди считаются более умными, они демонстрируют большую удовлетворенность жизнью».

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