Дожить до ста. Учёные нашли самый простой способ продлить жизнь

Клинические исследования нескольких типов питания привели ученых из Женской больницы Бригхэма к удивительному выводу — диета, богатая углеводами, укрепляет ткани и мобилизует клетки организма на борьбу с заболеваниями, пишет Business Insider.

Позднее масштабное изучение медицинских данных более чем 447 тыс. человек по всему миру показало, что люди, употребляющие в пищу умеренное количество углеводов из натуральных продуктов, проживают гораздо более здоровую и длинную жизнь. Главным источником чистых углеводов назвали продукты переработки цельнозерновых культур. Особую пользу, по словам учёных, приносит регулярное дозированное употребление цельнозернового хлеба, пишет life.ru.

Также исследователи отмечают, что для нормального функционирования организма необходимо употреблять большое количество натуральных фруктов, таких как бананы и яблоки. Употребление этих продуктов из-за высокого содержания углеводов исключается при нескольких типах диет, однако новые данные подтверждают — некоторое количество природных сахаров жизненно необходимо для регулярного обновления клеток.