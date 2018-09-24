Ученые открыли новый вид микроорганизмов, которые способны выжить на Марсе или спутнике Юпитера Европе. Они обитают в розовой лагуне центральной Испании, сообщает Phys.org.
Лагуна является частью бассейна озера Тирез в области Ла-Манча. Она отличается очень высокой концентрацией соли и серы – примерно такие же условия, по мнению астробиологов, можно найти в южных нагорьях Красной планеты или под ледяной коркой Европы.
Ученые собрали образцы воды из лагуны и проанализировали обитающие там микроорганизмы. Оказалось, что в водоеме процветает неизвестный ранее подвид водорослей-экстремофилов Dunaliella – именно их красные клетки придают ему розоватый оттенок.
Водоросль назвали Dunaliella salina EP-1. Авторы исследования отметили, что это один из самых устойчивых к соли микроорганизмов из существующих на Земле, передает МИР24.
Обычно бактериям сложно выжить в соленой среде, поскольку они теряют необходимую для работы клеток воду. Но Dunaliella salina EP-1 смогли адаптироваться – эти водоросли вырабатывают такие молекулы, как глицерин, которые предотвращают обезвоживание.
По словам ученых, новооткрытые микроорганизмы могут использоваться для целого ряда биотехнологий, но требуются дополнительные исследования, чтобы получить подробную информацию об их свойствах.
Команда сделала еще одно открытие – в скальных породах, находящихся под водой лагуны, были найдены особые галофильные бактерии Halomonas gomseomensis PLR-1 (галофилы – организмы, живущие в соленой среде). Их изучение может дать ответ, как сульфаты (соли серной кислоты H2SO4) воздействуют на рост микробов и возможен ли перенос этих организмов с одной планеты на другую – например, при полете астероида.
«Устойчивость экстремофилов демонстрирует их потенциал к процветанию в марсианских почвах», – отметил один из авторов исследования доктор Фелипе Гомес из Мадридского Центра астробиологии.
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