Всегда кто-то есть: в каждом доме живет по 100 видов насекомых и мелких беспозвоночных

Насекомые повсюду. В домах тоже- до ста видов. И с этим ничего не поделать, в этом уверена Мишель Траутвайн, энтомолог из Калифорнии.

Пять лет команда Мишель Траутвайн искала насекомых в человеческом жилье по всему миру (в США, Австралии, Японии, Перу и Швеции — в разных климатеических зонах, в городах и деревнях) — и всегда находила. Результаты опубликованы в Scientific Reports.

Траутвайн пыталась выяснить, от чего зависит биоразнообразие наших домов, превращенных насекомыми в сложные экосистемы с пищевыми цепочками, хищниками, их жертвами, и паразитами. Для этого она оценивала каждый дом по ряду критериев: как части проводится влажная уборка, как часто выносят мусор, сколько в доме окон и дверей, есть ли домашние животные.

Оказалось, на количество видов, живущих в доме, ни один из этих факторов не влияет. В каждом человеческом жилище живет около 100 видов насекомых. Большинство предпочитает нижние этажи и комнаты с ковровыми покрытиями, куда часто заходят люди. В подвалах и кладовках живут те, комы больше нравится темнота: пещерные кузнечики, многоножки и маленькие сухопутные рачки.

Все эти насекомые — не случайные гости, а части большой экосистемы. Те, что становятся жертвами хищников, питаются чешуйками человеческой кожи и пылью; на них охотятся пауки, муравьи и тараканы. Некоторые — как те же тараканы — предпочитают жизнь с людьми жизни в дикой природе, передает popmech.ru.

Сообщества насекомых складываются везде, где живет человек, утверждает Траутвайн. Но это не значит, что можно забросить уборку и рассыпать крошки по полу: ученые говорят не о количестве насекомых, а о количестве их видов. Пытаться полностью избавиться от шести- (и более) -ногих сожителей тоже не стоит. Возможно, их неслышное присутствие помогает нам (и нашим детям) вырабатывать здоровый иммунный ответ на патогены, с которыми мы не встречались бы, не будь вокруг нас маленьких беспозвоночных.

Хорошие новости: в ходе исследования Траутвайн и ее коллеги обнаружили в одном из перуанских домов новый вид насекомого, ранее не описанного в научной литературе.