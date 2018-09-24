Ученые Европейского космического агентства убеждены, что современная наука и технологии не позволяют решить вопрос безопасной доставки человека на Марс.
ESA (European Space Agency) опубликовало доклад, согласно которому первая экспедиция на Красную планету станет для космонавтов последней.
В докладе говорится, что только за первые шесть месяцев почти годового полета экипаж космического корабля получит на 60% больше радиации, чем за всю профессиональную карьеру.
Ученые проекта ExoMars провели эксперименты на десятках животных. По их подсчетам, дозы радиации, которые накопятся в организме астронавтов в открытом космосе, будут в несколько сотен раз больше, чем количество радиации, накопленное людьми за то же время пребывания на Земле.
Отмечается, что эффективной защиты от радиации в космосе не существует. Соответствующие технологии есть, однако вес противорадиационной "оболочки" - несколько сотен тонн.
Для ее вывода на орбиту и сборки потребуется несколько лет и около десяти сверхтяжелых ракет. Накопленная радиация в организме космонавтов поднимет вероятность образования злокачественных опухолей практически до 100%. По мнению исследователей, такое воздействие убьет большую часть космонавтов по дороге на Красную планету, передает УНИАН,
Те, кому удастся выжить во время полета, умрут уже на поверхности Марса.
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