90-летний математик анонсировал решение "задачи тысячелетия"

Британский математик Майкл Атия готов решить одну из семи "задач тысячелетия" – доказать гипотезу Бернхарда Римана, сформулированную еще в 1859 году.

Речь идет о гипотезе распределения нулей дзета-функции, над которой математики всего мира бьются уже почти 170 лет, передает МИР24.

Ожидается, что на конференции Heidelberg Laureate Forum, которая пройдет в Университете Гейдельберга (Германия) ученый, которому 89 лет, предложит решение задачи. По его словам, он уверен, что сумел доказать гипотезу Римана. А это считается важнейшим условием развития теории чисел.

Атия – профессор университета в Эдинбурге, лауреат множества наград, член различных академических сообществ.