Франция демонтирует искусственный риф из шин. Эксперимент признали опасным

Французские власти признали неудавшимся эксперимент по созданию искусственного рифа из старых шин. Водолазы с прошлой недели разбирают и постепенно поднимают на поверхность тысячи старых покрышек, затопленных в Средиземном море в 80-е годы.

Свернуть программу пришлось после того, как выяснилось, что шины наносят больше ущерба, чем пользы, разлагаясь и загрязняя окружающую среду, передает ВВС.

В 1980-е годы местные власти решили затопить 25 тысяч старых шин примерно в 500 метрах от побережья между Каннами и городом Антиб на французской Ривьере. Позднее в район затопления подбрасывали все новые покрышки.

Эксперимент ставил перед собой две цели - избавиться от старого хлама и создать новую среду обитания для морской флоры и фауны. Но оказалось, что рыбы и другие морские обитатели избегают место, где были затоплены шины, так как ощущают присутствие множества токсичных химических веществ.

Глава местной рыболовецкой ассоциации Дени Женовез сказал в интервью агентству Франс пресс, что некоторые рыбы иногда подплывают к затопленным шинам, но никто из них в этом искусственном рифе не обосновался.

На уничтожение шинного рифа потребуется более миллиона евро. Финансирует операцию шинопроизводитель Michelin, а также министерство финансов Франции.