РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Успешны знакомства и поездки.

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