Исследователи из медицинской школы Университета Пенсильвании получили трёхгодовой контракт с Минобороны США на разработку специальной активной пены, способной "запечатать" даже тяжёлое ранение. За $1,4 млн учёные создадут не просто прототип, а реально работающий состав, способный остановить кровотечение и провести обеззараживание, пишет Eurek Alert.
Кроме военных технологией интересуются и другие ведомства, включая полицию и скорую помощь, для которых оперативное спасение жизни остаётся прямой обязанностью. Полностью абсорбируемый состав позволит организму после "запечатывания" раны начать процесс заживления. Позднее затвердевший гель превратится в специальный состав, который легко перерабатывается организмом. В случае тяжёлого ранения и необходимости срочной операции хирурги смогут легко извлечь застывший гель простым нагревом, передает life.ru.
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