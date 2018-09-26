Ученые обнаружили новые полезные свойства какао

Ученые из Галле-Виттенбергского университета и Института Макса Рубнера пришли к выводу, что продукты, содержащие какао, являются ранее неизвестным источником большого количества витамина D2. Результаты исследования 25 сентября опубликованы на портале EurekAlert!.

При этом различные какао-продукты имеют разное содержание этого важного питательного вещества. Больше всего витамина D2 — в масле какао и темном шоколаде, меньше всего — в белом шоколаде, пишет Известия.ru.

По словам ученых, сам по себе витамин D имеет решающее значение для человеческого организма и его дефицит может увеличить риск респираторных заболеваний, рахита и остеопороза. Витамин имеет два типа: D2 и D3. Витамин D3 образуется в коже человека при воздействии солнца и покрывает 90% от потребностей организма. Остальная его часть усваивается через пищу: например, жирную рыбу или куриные яйца.

Витамин D2 встречается в грибах, но многие люди его недополучают. Оказалось, что после просушивания какао-бобов на солнце в них происходит трансформация прекурсоров витамина D в витамин D2.

Тем не менее специалисты не рекомендуют употреблять большое количество шоколада, чтобы покрыть дефицит витамина D2. Это может повредить здоровью из-за высокого содержания в плитке жира и сахара.