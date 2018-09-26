Физики раскрыли тайну "радои-аномалий" времен войны

Загадочные аномалии, периодически возникавшие в радиоэфире Великобритании в 1943-1945 годах, оказались своеобразным эхом массовых бомбардировок немецких городов авиацией союзников. Об этом пишут физики, опубликовавшие статью в журнале Annales Geophysicae.

"Удивительно, как колебания, порожденные антропогенными взрывами, могут достигать границы космоса. Каждый налет союзников выделял примерно такое же количество энергии, как три сотни молний. Ужасающая сила этих ударов помогла нам оценить, как события на поверхности Земли могут влиять на дальние уголки ее атмосферы", — рассказывает Кристофер Скотт (Christopher Scott) из университета Рединга (Великобритания).

Как объясняют ученые, любые масштабные события в недрах планеты порождают массу глубоких и довольно мощных инфразвуковых волн, которые могут достигать верхних слоев атмосферы и заметным образом менять давление воздуха или распределение и плотность электронов в ионосфере, передает РИА Новости.

К примеру, анализ данных, собранных гравиметрическими и климатическими спутниками GRACE в марте 2011 года, показал, что им удалось зафиксировать следы подобных звуковых волн, порожденных знаменитым девятибалльным землетрясением у восточных берегов Японии, которое привело к цунами и катастрофе на АЭС "Фукусима".

Скотт и его коллега Патрик Мейджор (Patrick Major) открыли еще один весьма интересный пример того, как события на поверхности Земли влияют на ионосферу, когда изучали аномалии в радиоэфире, фиксировавшиеся британскими военными радиостанциями и радиолюбителями в 1943-1945 годах.

Изучая данные, собранные Центром изучения радиоволн в Сло (Британия) в военные годы, Мейджор и Скотт обратили внимание на необычную закономерность. Аномалии появлялись примерно тогда же, когда армады британских "Ланкастеров" и американских "Суперфортрессов" бомбили Берлин, Эссен, Дюссельдорф, Кельн и другие промышленные центры нацистской Германии.

Это натолкнуло ученых на мысль, что ковровые бомбардировки могли породить достаточно сильные инфразвуковые колебания, поменявшие характер распределения электронов, а также скорость их движения, что и привело к этим загадочным помехам.

Они проверили эту теорию, вычислив силу акустических волн, порождаемых британскими и американскими авиабомбами, и оценив типичное количество энергии, попадавшей в атмосферу из-за взрывов.

Расчеты показали, что даже сравнительно скромные рейды союзников, во время которых на немецкие города падало меньше 200 тонн бомб, вызывали довольно сильные колебания, разогревавшие ионосферу и ускорявшие движение электронов. Это порождало помехи, которые были слышны в радиоэфире даже с расстояния в тысячу километров, отделявших Британию от западных регионов Германии.

Почему ничего подобного не происходило в первые годы войны, когда бомбежки вела Германия? Как считают Скотт и Мейджор, это связано с тем, что нацистские войска не использовали мощные бомбы, а предпочитали обстреливать Англию ракетами "Фау-1" и "Фау-2" с относительно слабой боеголовкой.