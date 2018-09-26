Искусственный салозаменитель разработали студенты аграрного университета в Сумах под руководством доцента кафедры питания Дмитрия Бидюка. Рецепт оказался простым – растительное масло и желатин.
Свое изобретение ученый называет "здоровой альтернативой" жирному свиному салу, так как оно не содержит многих вредных веществ животного происхождения. Такое сало могут есть даже вегетарианцы, сообщает сайт газеты «Сегодня».
Вкус тоже был тщательно подобран, в итоге получилось, что от настоящего шпика продукт не отличить. Даже самые придирчивые гурманы и фанаты народной кухни останутся довольны изобретением сумских энтузиастов.
"Наше сало – здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусам: обычное соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности", – уверяет Дмитрий Бидюк.
Работают в лаборатории и над разработкой биопленки. Она должна стать заменителем привычного целлофана. Изготавливать из нее можно будет упаковочный материал, пакеты или пищевую пленку.
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