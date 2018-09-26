Ученые назвали три продукта, продлевающие жизнь

Специалисты из Варшавского университета естественных наук выяснили, что употребление пива, вина и шоколада положительно влияет на организм человека и значительно продлевает жизнь.

Об этом во вторник, 25 сентября сообщает Prima.



"Антиоксиданты, входящие в состав пива, вина и шоколада укрепляют организм человека: при этом уменьшается риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", - говорится в докладе медиков, опубликованном в журнале Journal of Internal Medicine.



Отмечается, что исследователи провели наблюдения за 68 237 добровольцами в возрасте от 45 до 83 лет. Участники заполняли анкеты, где указывали, как часто они едят полезную и вредную пищу, пишет MIGnews.com.



Специалисты подчеркнули, что эти три продукта долголетия входят в противовоспалительную диету



"Поскольку воспаление лежит в основе большинства хронических заболеваний, связанных с образом жизни, включая артрит, деменцию, некоторые виды онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний, диета, которая уменьшает воспаление, может иметь только хороший результат", − заявила одна из участниц исследования, директор "Общества тренеров здравоохранения Великобритании" Фран МакЕлвиан.