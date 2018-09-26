Добровольцам в исследовании гастроэнтерологов из Центра гастроэнтерологии и гепатологии в Цюрихе пришлось пить собственную кровь — это было необходимо для поиска новых методов диагностики болезни Крона. Результаты эксперимента были изложены в журнале United European Gastroenterology Journal.
Болезнь Крона — тяжелое хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может поражать все его отделы, начиная от полости рта и заканчивая прямой кишкой. Для него характерно увеличение лимфоузлов, образование язв и рубцов на стенках кишечника. Точная причина заболевания неизвестна, оно может быть как генетическим, так и аутоимунным или инфекционным, пишет Газета.ru.
16 добровольцев, 12 женщин и четверо мужчин, должны были употребить по 100 или по 300 мл собственной крови. Несколько человек предпочли, чтобы кровь в желудок попала через гастроназальную трубку, остальные же просто ее выпили. Спустя месяц те, кто выпил 100 мл, должны были выпить 300 мл крови, и наоборот.
Половина участников столкнулась с симптомами отравления, например, тошнотой. Треть — с диареей или запором. Образцы фекалий брались за два до эксперимента, каждый день в течение недели после него и еще раз — спустя две недели. После приема 100 мл крови уровень кальпротектина в 46% образцов повысился до 50 мкг на грамм, после приема 300 мл — в 63%. При этом ни у одного испытуемого содержание кальпротектина не повышалось до 200 мкг на грамм — значения, свидетельствующего о воспалительных заболеваниях кишечника. Следовательно, отмечают ученые, небольшое содержание кальпротектина вряд ли можно считать надежным маркером болезни Крона — оно скорее свидетельствует о желудочном кровотечении или других заболеваниях. Тем не менее, при постановке диагноза необходимо учитывать семейную историю болезней и другие факторы.
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