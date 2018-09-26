Названа помогающая справиться с депрессией диета

Британские ученые из университетского колледжа Лондона выяснили, что существует прямая зависимость между психическим здоровьем и тем, что человек употребляет в пищу. Также они назвали основные правила питания, которые помогают предотвратить депрессию или справиться с этим состоянием.

Специалисты проанализировали более 40 исследований на данную тему и пришли к выводу, что большое количество овощей и фруктов в рационе снижает риск депрессии на треть (33%). Также для поддержания благоприятного эмоционального состояния исследователи рекомендуют избегать «тяжелых» продуктов: мяса, насыщенных жиров и сахара. По их словам, такое ограничение снижает чувство подавленности и угнетенности на 24%, пишет Известия.ru.

«Взаимосвязь между работой кишечника и мозга играет ключевую роль в психическом здоровье. Она модулируется кишечными бактериями, количество которых может быть изменено нашим рационом», — рассказала профессор Камилла Лассаль, которую цитирует The Independent.

Отмечается, что наиболее благоприятной для психического здоровья является средиземноморская диета, которая рекомендует питаться фруктами, овощами, рыбой, оливками и злаками.