Ученые нашли рыбу кислотных цветов

Калифорнийские ученые описали новый вид рыбы розового и желтого цвета с плавниками салатового оттенка, говорится в статье журнала Zookeys.

Ее заметили на глубине около 120 м в коралловых рифах необитаемого архипелага Сан-Паулу примерно в 950 км от побережья Бразилии, пишет Известия.ru.

Анализ внешних признаков рыбы и ее ДНК в лаборатории показал, что это новый представитель рода Tosanoides. Вид назвали Aphrodite в честь древнегреческой богини Афродиты.